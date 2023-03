Brucia l’auto di casalinga: avviate le indagini

A fuoco l’autovettura, una Fiat Croma, di proprietà di una casalinga quarantatreenne. E’ accaduto, ieri notte, in via Castello a Sciacca. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Tanto spavento e danni per la macchina, carbonizzata nella parte posteriore e gli interni.

Ad occuparsi delle indagini i carabinieri. Nel corso del sopralluogo i vigili del fuoco e i militari dell’Arma, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. La natura dolosa è un’ipotesi, ma fino a quando non ci saranno certezze, non viene scartata la pista del fatto accidentale. L’area di via Castello è “coperta” da telecamere.