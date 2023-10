Si è concluso domenica scorsa il campionato di vela 470 (classe olimpica) FIV settima zona, organizzato dal Circolo Velico di Gela, che ha preso il via lo scorso mese di Maggio. I timoniere Pietro Costantino di Licata e Salvatore Loggia di Palma di Montechiaro hanno raggiunto il primo posto nella classifica con le ultime due prove disputate.

Il timoniere Pietro Costantino ha espresso la sua soddisfazione dicendo: “Siamo riusciti a tenere testa ad equipaggi molto più esperti di noi con queste barche, e la vittoria non era affatto scontata. Abbiamo conquistato la vetta della classifica sin dalle prime giornate e siamo stati capaci di mantenerla fino alla fine. Vorrei dedicare un ringraziamento speciale al nostro prodiere, Loggia, il quale è stato in grado di mantenere la barca in assetto, persino durante momenti di vento forte, permettendoci di effettuare manovre impeccabili. Ora ci aspettano altre sfide di altura e minialtura.”

È un grande risultato per la provincia di Agrigento e un motivo di orgoglio per la vela locale. Congratulazioni a Pietro Costantino, Salvatore Loggia e a tutto l’equipaggio per questa straordinaria vittoria!