Consegnato ieri al Presidente Eugenio Bartoccelli il primo premio di « Impresa Crea ».E’ il risultato del grande lavoro nel sociale che la Coop Sociale Pasa ha condotto nell’ultimo decennio. “Un grazie a nome mio, dichiara il Presidente e da parte di tutti gli operatori della Cooperativa PASA agli amici di UNICOOP per il premio “Impresa crea” ricevuto ieri all’Astoria Palace di Palermo. Il ringraziamento più grande – continua- va riservato ad Antonella Capraro, responsabile del Servizio Asacom e dei Servizi della Cooperativa, per aver fatto fare a PASA un grande salto di qualità che non è passato inosservato. Mi dispiace non essere stata presente alla consegna del prestigioso premio, dice Antonella Capraro, ma gli onori a presenziare sono stati resi dal Presidente Eugenio Bartoccelli. Infinitamente grazie a Unicoop per il premio ricevuto ” Impresa Crea”.