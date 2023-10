Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime vicinanza e solidarietà alla popolazione di Santo Stefano di Quisquina per il vasto incendio che ha colpito il suo territorio, fortunatamente lambendo il centro abitato. Ancora fiamme che devastano boschi, campagne, allevamenti di bestiame e preziose risorse che la natura ci ha donato e che non sempre siamo in condizioni di salvaguardare. “Sempre più spesso- scrive in una nota il cartello sociale- dietro questi tragici eventi si nascondono mani criminali che attentano non solo al patrimonio naturale e culturale ma a volte anche alle vite umane. Altrettanto spesso questi tragici eventi si verificano a causa di una mancata prevenzione, l’incuria nella gestione del territorio, l’abbandono delle campagne e la tropicalizzazione del clima. Per questo le dichiarazioni di circostanza dei politici e dei burocrati di turno, che denunciano la esiguità dei mezzi a disposizione finiscono per umiliare ulteriormente le popolazioni colpite. In questo senso si auspica un cambio di passo per affrontare questo fenomeno che diventa sempre meno emergenziale e sempre più abituale, con un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, cittadini compresi, per collaborare nell’ambito della prevenzione e dell’educazione a rispettare l’ambiente.”