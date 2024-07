Un vasto incendio è divampato sabato pomeriggio, tra le contrade “Esa Chimento” e “Mosella” tra Agrigento e Favara, e ha impegnato per ore e ore i vigili del fuoco e il personale della forestale. Per avere la meglio delle fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, sono stati utilizzati un canadair e un elicottero che hanno prelevato l’acqua del mare di San Leone compiendo diversi lanci per avere ragione sulle fiamme.