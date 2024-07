Hanno rinunciato alla loro giornata lavorativa libera per riparare la condotta idrica e il sindaco li ha ringraziati sui social. È accaduto a Menfi in seguito alla rottura di un tratto della rete idrica con l’acqua che ha iniziato a fuoriuscire da un tombino. La tubatura spaccata se non riparata tempestivamente avrebbe comportato la mancata erogazione dell’acqua nel centro storico e nel quartiere Arena. “Oggi, a seguito di un problema alla condotta idrica – scrive il sindaco Vito Clemente sulla sua pagina Facebook -, abbiamo rischiato di non erogare l’acqua. L’immediato intervento del personale comunale addetto (non in giornata lavorativa) ha consentito di evitare di sospendere l’erogazione”.