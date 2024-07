Strattonato e rapinato da un giovane, a volto parzialmente coperto, che lo ha costretto a consegnare il portafogli contenente alcune centinaia di euro e i documenti. Un anziano agrigentino, a parte il grosso spavento, per sua fortuna, non è rimasto ferito. È accaduto, alle 6 e 30 del mattino, in via Pirandello ad Agrigento. Il pensionato era uscito presto da casa per recarsi al laboratorio di analisi e sottoporsi ad alcuni esami.

I poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della squadra Mobile, dopo avere raccolto il racconto e la denuncia del pensionato, hanno avviato l’attività investigativa per provare a risalire al malvivente, verosimilmente, immigrato ma non c’è certezza al riguardo. L’uomo, soccorso da alcuni passanti, è stato trovato in stato di choc dai poliziotti, accorsi sul posto una volta scattata la segnalazione al 112.

Gli agenti, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno cercato telecamere di impianti di video sorveglianza pubblici o privati.