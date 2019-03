Vasi e ceramiche al lungomare Le Dune, nuova iniziativa del professore Prado

Altra iniziativa del direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento, Alfredo Prado, dopo l’intervento con l’installazione dei vasi al Viale della Vittoria.

Altra iniziativa del direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento, Alfredo Prado, per migliorare le zone della città dei templi e le frazioni. Stavolta, la sua attenzione si è spostata sul lungomare delle Dune a San Leone.

“Nei pilastrini del tratto restaurato – dice Alfredo Prado – saranno inseriti, alternativamente, 33 vasi e pigne. Il costo per ogni istallazione (ceramica, barra in acciaio, impresa costruttrice) è di EURO OTTANTA (IVA compresa). Come quelli realizzati per il Viale della Vittoria, sia i vasi che le pigne possono essere dedicati, con scritta in ceramica, indelebile”.