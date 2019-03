Siculiana, Sindaco Lauricella: la Chiesa della Madonna delle Grazie verrà restaurata.

Anche l’attività di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Comunità ecclesiale da buoni risultati ” ad affermarlo è il Sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella a seguito del decreto di finanziamento n. 202 del 4 marzo 2019 emesso dal Dirigente generale dell’Ass.to Regionale alle infrastrutture, relativo ai lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madonna delle grazie che verrà destinata ad attivitià pubbliche e socio-assistenziali.

Il costo complessiva dei lavori ammonta a euro 798.311 mila e rientra nell’intervento strategico “Interventi su beni culturali storico-artistici di culto della Regione Sicilia”.

Sindaco Lauricella: la Chiesa della Madonna delle Grazie verrà restaurata.

Il progetto è stato redatto su incarico della curia vescovile di Agrigento e pienamente condiviso dall’Ente Comune, ritenendolo apprezzabile sotto il profilo del recupero edilizio urbano.

” Tale intervento è, senza alcun dubbio, un altro importante passo verso la riqualificazione urbana del nostro centro storico. ” Conclude il Sindaco Leonardo Lauricella” Ora siamo in attesa che il medesimo Ass.to Regionale emetta il decreto di finanziamento per la sistemazione della via G. Marconi, secondo lotto, atteso che il relativo progetto è all’esame di un apposita commissione tecnica.”