Fondazione Fs: torna il Mandorlo in fiore Express

Torna il Mandorlo in fiore Express sulla Ferrovia dei Templi. Fondazione FS, come ogni anno dal 2014 in occasione della giornata conclusiva del Mandorlo in Fiore, organizza e gestisce il programma dei treni storici sulla linea tra Porto Empedocle, Agrigento ed il Parco Archeologico.

10 le corse in treno storico tra Porto Empedocle, Agrigento e la Valle dei Templi in programma domenica 10 marzo

Dieci le corse in programma – 5 di andata e 5 di ritorno – domenica 10 marzo. La prima partenza da Agrigento è prevista alle 8 del mattino, da Porto Empedocle Succursale alle 9.24. Tutti i treni fermeranno nelle stazioni di Porto Empedocle Centrale, Tempio Vulcano e Agrigento Bassa. I biglietti del Mandorlo in fiore Express sono in vendita al costo di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi fino a 12 anni di età, nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.