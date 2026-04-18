Ignoti vandali, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno danneggiato due vasi di grandi dimensioni collocati dai commercianti all’ingresso della via Atenea ad Agrigento per abbellire il percorso pedonale. Uno dei vasi è stato portato lungo la vicina Salita Madonna degli Angeli, precisamente in Vicolo Ospedale, e abbandonato davanti alle transenne collocate dopo il crollo del muro della nascente sede universitaria.

La scoperta è stata fatta l’indomani mattina da parte di negozianti e residenti. Il raid è avvenuto nei pressi dei luoghi della movida. I carabinieri della Stazione di Agrigento hanno effettuato il sopralluogo e raccolto alcune testimonianze. Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp