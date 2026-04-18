E’ stato “beccato” a somministrare alcolici a due minori di anni sedici. Ma non aveva anche la Scia esposta e con i registri Haccp non aggiornati. Il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande del centro di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica. Ad effettuare il controllo sono stati i poliziotti della Questura e gli agenti della polizia locale.

Dal controllo è emerso che i ragazzi non avevano compiuto sedici anni e il titolare del locale gli aveva venduto bevande alcoliche senza fare i prescritti controlli sui documenti personali. La legge impone, a chiunque vende alcol, di richiedere, in caso di dubbio, un documento di identità all’acquirente che ne attesti la maggiore età. Qualcuno lo fa. Altri sembrano scordarsene.

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