Vasame, la rivoluzione dell’amore: Marisa Laurito al Teatro Pirandello

Agrigento – Teatro Pirandello, 13 e 14 gennaio

La napoletanità non è una condizione geografica, ma un modo di sentire, un moto del cuore che diventa voce, gesto, racconto. È da questa convinzione che nasce Vasame – L’amore è rivoluzionario, lo spettacolo che Marisa Laurito porta in scena il 13 e 14 gennaio al Teatro Pirandello di Agrigento, firmato insieme a Enzo Gragnaniello e costruito come un bouquet di musica e parole cresciuto all’ombra del Vesuvio.

Vasame – “baciami” – unisce teatro, blues, versi poetici e grandi canzoni della tradizione napoletana, intrecciando anime diverse in un racconto che parla di amore, desiderio, perdita, speranza e memoria. Uno spettacolo che non si limita a emozionare, ma invita a riflettere: sull’intimità dei sentimenti, sulla bellezza che può ancora incidere sul quotidiano, sull’unica vera rivoluzione possibile oggi, quella dell’amore.

«Vasame l’abbiamo voluto fortemente io ed Enzo per cercare di spargere dei semi tra il pubblico», racconta Marisa Laurito. «Sono convinta che l’unica rivoluzione possibile oggi sia quella dell’amore». Una dichiarazione che diventa manifesto poetico e civile, affidata a una narrazione intensa, ironica, a tratti graffiante, capace di alternare profondità e leggerezza.

Il viaggio musicale attraversa i classici del repertorio napoletano, da Passione a Scetate, fino ai brani di Enzo Gragnaniello e a canzoni simbolo come ’O mare e tu. Accanto alla Laurito, sul palco, un ensemble essenziale ed elegante: Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni, per una partitura sonora che accompagna e sostiene la parola.

I testi parlano d’amore come forma di libertà, di emozione e di bellezza, ma anche dell’amore viscerale di Marisa Laurito per Napoli e, perché no, per la Sicilia, terra alla quale l’artista torna spesso e volentieri. Non mancano momenti di ironia, scene comiche e incursioni nel teatro più popolare, in cui il dialogo con il pubblico diventa diretto, spontaneo, quasi confidenziale.

Alla domanda sul futuro, Laurito non ha dubbi: «Mi auguro, e auguro a tutto il mondo, la pace. Viviamo tempi terribili senza rendercene conto. Dimentichiamo di essere esseri belli». Parole semplici, ma pesanti come pietre, che chiudono uno spettacolo capace di parlare al cuore e alla coscienza.

Il 13 e 14 gennaio, il Teatro Pirandello accoglie dunque Vasame, uno spettacolo poetico e civile, dove la musica diventa racconto e l’amore si fa, davvero, rivoluzione.

