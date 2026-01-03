Agrigento, il futuro si discute in città: confronto pubblico con Ismaele La Vardera

Un pomeriggio di idee, ascolto e confronto, per rimettere al centro Agrigento e il suo futuro. È questo lo spirito dell’incontro in programma domenica 5 gennaio, alle ore 18, a Yellove RistoVintage, in via Atenea 183, che vedrà protagonista Ismaele La Vardera, deputato all’Ars e fondatore del movimento Controcorrente – Lottare x Restare.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “In cammino per Agrigento 2026”, un momento pubblico pensato non come passerella politica, ma come spazio aperto di dialogo con cittadini, giovani, associazioni e realtà del territorio. Al centro del confronto, le criticità e le potenzialità della città, il ruolo della politica regionale e locale, le scelte da compiere per evitare che Agrigento resti prigioniera di emergenze croniche e occasioni mancate.

La Vardera porterà la sua esperienza istituzionale e il metodo che da sempre rivendica: ascoltare prima di decidere, costruire proposte partendo dai bisogni reali delle comunità, rompere schemi e silenzi che spesso hanno allontanato i cittadini dalla politica.

Un appuntamento che vuole essere anche un segnale: riprendersi la parola, tornare a discutere di futuro, chiamare a raccolta chi crede che Agrigento possa e debba scegliere una strada diversa.

L’invito è aperto: il 5 gennaio si parla di Agrigento, insieme.

