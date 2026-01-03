Nell’anticipo di giornata l’Akragas SLP parte forte nel girone di ritorno e conquista una vittoria pesantissima sul campo della Pro Ragusa.

Al “Giovanni Biazzo” finisce 0-2 per i biancazzurri, bravi a interpretare una gara di sostanza, carattere e concretezza. A sbloccare il match è Ten Lopez, che al 23’ della ripresa firma il vantaggio. A chiudere i conti, nel 38’ del primo tempo, è King, mettendo in discesa una partita giocata con intensità e attenzione.

Una vittoria che vale molto più dei tre punti: segnale forte alla ripartenza, in una trasferta complicata e senza il sostegno del pubblico akragantino. L’Akragas riparte col piede giusto.

Foto Archivio

