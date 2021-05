Variante golosissima del tortano napoletano è l’ideale per ogni occasione

Giusi Cancelliereย ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ

CIAMBELLA RUSTICA CON SALSICCIA, FRIARIELLI E PROVOLA

Questa variante golosissima del tortano napoletano รจ ideale per ogni occasione: dal brunch della domenica, al buffet in giardino, al pic-nic per godere dei primi caldi.

Il binomio indissolubile salsiccia e friarielli la rende davvero irresistibile!

2 ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ

500 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช

150 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ

3 ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข

150 ๐˜ฎ๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ

100 ๐˜ฎ๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ

300 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข 00

๐˜œ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ

2 ๐˜ค๐˜ถ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ข๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ

๐˜–๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ข ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

๐˜œ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ

๐˜š๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

๐˜—๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

In una padella antiaderente calda, sbriciolare la salsiccia privata del budello. Quando รจ ben tostata sfumare con il vino e portarla a cottura. Lavare e pulire la verdura (si possono utilizzare anche gli spinaci) e cuocerla in padella con un filo d’olio extravergine di oliva fino ad ammorbidirla. In una ciotola, mescolare le uova con il latte e l’olio di semi. Unire la farina e il lievito setacciati poco per volta ed amalgamare bene. Aggiungere il parmigiano, un pizzico di sale, il pepe, la salsiccia, la verdura scolata dal liquido di cottura e tagliuzzata e il formaggio a dadini.

Versare l’impasto in uno stampo a ciambella imburrato ed infarinato. Cuocere a 180ยฐ per circa 35 minuti.