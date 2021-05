Minaccia di gettarsi dalla finestra di casa, ragazzo salvato

Ha minacciato di gettarsi dalla finestra della sua abitazione, nel centro di Agrigento. Quando sul posto sono giunti un’autoambulanza del 118, e i poliziotti della sezione Volanti, la madre del ragazzo, un 17enne, era già riuscita ad afferrarlo, e a farlo desistere dall’intento di togliersi la vita.

E’ accaduto l’altro pomeriggio. Gli agenti, unitamente ai sanitari, hanno tranquillizzato il ragazzo, poi convinto a recarsi all’ospedale “San Giovanni di Dio”, per una visita medica. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il ragazzo a mettere in atto il gesto, fino a minacciare di lanciarsi nel vuoto.