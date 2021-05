Associazioni ambientaliste: “Vogliamo Punta Bianca riserva naturale” (VIDEO)

“L’istituzione di una Riserva Naturale Orientata nella zona di Punta bianca, che da troppo tempo aspetta questo riconoscimento”. Il deputato nazionale, Michele Sodano, in merito, ha presentato un’interrogazione e le associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo , che ieri hanno celebrato la festa della Regione Sicilia con un’importante operazione ambientalista denominata “puliAMO punta bianca”, lo hanno volto ribadire inviando un messaggio alla Regione Sicilia. Una richiesta in tal senso era partita nelle scorse settimane anche dai sindaci di Agrigento e Palma di Montechiaro, che hanno invitato in spiaggia l’Assessore Regionale Marco Zambuto e il Presidente della Commissione Ambiente dell’ARS Giusy Savarino, per rinnovare la richiesta.