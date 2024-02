Hanno tentato di fare entrare della droga all’interno della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento in occasione della visita ad un familiare detenuto. Sono stati scoperti e bloccati dagli agenti dell’unità cinofila della polizia penitenziaria. I soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica in stato di libertà. Oltre al tentativo di introdurre lo stupefacente all’interno del carcere, uno di loro è stato anche sanzionato per violazione del Codice della strada, per aver guidato senza patente.