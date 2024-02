Importante recupero di possibile reperto Archeologico nello specchio d’acqua Antistante la Babbaluciara di San Leone

Nello specchio d’acqua davanti alla Babbaluciara al porticciolo San Leone è stato recuperato un reperto archeologico di interesse. Il Sovrintendente del Mare, Ferdinando Maurici, ha dichiarato la necessità di esaminare attentamente il reperto prima di trarre conclusioni.

Avvenimento eccezionale questa mattina che ha attirato l’attenzione degli studiosi di archeologia e della comunità locale. Il ritrovamento di un reperto archeologico nello specchio d’acqua antistante la Babbaluciara ha suscitato grande interesse, aprendo nuove prospettive sulla storia della zona.

Al momento, le informazioni riguardanti il reperto sono trattate con riservatezza, ma fonti suggeriscono che si tratti di un’importante scoperta, forse collegata al patrimonio storico locale. Le prime ipotesi indicano che il reperto potrebbe essere un decoro frontonale appartenente al celebre tempio di Zeus o addirittura la testa di un cavallo, un elemento iconico nelle rappresentazioni artistiche dell’epoca.

“Naturalmente,” afferma il Sovrintendente del Mare, Ferdinando Maurici, “dobbiamo esaminare attentamente il reperto prima di esprimerci. L’elemento necessita di pulizia ed esame approfondito. In questa fase, desidero ringraziare il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Palermo, e il nucleo sommozzatori di Messina, per aver portato a termine con successo le operazioni. Esprimo gratitudine anche a tutto il personale della Sovrintendenza del Mare e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali da cui dipendiamo.”

C’è prudenza quindi, ma se dovesse essere confermata la prima ipotesi, è chiaro che si tratterebbe di una sensazionale scoperta. il tempio di Zeus, simbolo di maestosità e rilevanza culturale, era un punto focale nella vita religiosa e sociale della regione. Il ritrovamento di una parte di questo monumento suscita grande eccitazione tra gli studiosi e gli appassionati di storia antica, aprendo una finestra sulla vita delle civiltà che hanno popolato questa terra.

La posizione precisa del ritrovamento nello specchio d’acqua antistante la Babbaluciara aggiunge un fascino unico all’intera scoperta, rafforzando il legame tra la storia e il paesaggio locale. Gli esperti si preparano ora a condurre approfondite analisi per confermare l’identità e la provenienza del reperto, gettando nuova luce su un capitolo finora sconosciuto della storia di Akragas.

Il porticciolo di San Leone, già noto per la sua bellezza e atmosfera incantevole, si trova al centro di una straordinaria scoperta archeologica che potrebbe rivelare dettagli affascinanti sulla storia della regione. Gli appassionati di archeologia attendono con interesse ulteriori sviluppi e analisi riguardanti questo straordinario ritrovamento nel cuore di San Leone.

Foto @Giuseppe Baldo