Il pizzaiolo agrigentino de “Le Fontanelle” di Raffadali, Vincenzo La Porta torna a Sanremo per il quarto anno consecutivo in occasione del settantaquattresimo festival della canzone italiana. Dal 6 al 10 febbraio, all’ interno dell’area hospitality di “Casa Sanremo”, preparera’ le sue specialità per cantanti, ospiti e celebrità. “Quest’ anno a Sanremo porto la la pizza Radici – ci racconta Vincenzo- . È la rivisitazione del cuddriruni raffadalese, – ci spiega- e per realizzarlo utilizzerò esclusivamente prodotti d’ eccellenza siciliani, come pomodoro siccagno aragonese, la ricotta di capra girgentana, il primo sale e le biete selvatiche di Raffadali, il pan grattato aromatizzato con capperi di Salina e le acciughe di Sciacca”. Un bel viaggio nel sapore made in Sicily quello di Vincenzo che porterà un pezzettino della provincia agrigentina ad uno degli eventi internazionali più importanti ed attesi.