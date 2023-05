Vandalizzata la palestra di via Ugo La Malfa

Ignoti vandali hanno danneggiato la palestra distrettuale di via Ugo La Malfa ad Agrigento mai aperta e non funzionante. Sono riusciti ad intrufolarsi, dopo aver forzato la porta d’ingresso della struttura sportiva, e hanno rotto diversi arredi, due macchinette di idranti e alcuni estintori. Dopo l’amara scoperta, l’assessore comunale Gerlando Piparo s’è recato alla Stazione dei carabinieri di Agrigento ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per l’ipotesi di danneggiamento. Il danno provocato alla struttura sportiva non è stato quantificato. I carabinieri hanno avvisato la Procura e sono state avviate le indagini. La struttura sportiva, purtroppo, non è coperta da impianti di videosorveglianza.