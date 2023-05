Ladri nella casa di famiglia del sindaco Brandara, l’appello: “Cambiate vita”

Ignoti ladri sono penetrati nell’abitazione, di proprietà del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. L’immobile, nel centro storico narese, è disabitato da anni, pur non essendo abbandonato. Hanno agito indisturbati, mettendo tutto a soqquadro, per poi fuggire con quello che sono riusciti ad arraffare. A presentare denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina è stata la stessa Brandara.

“Hanno distrutto tutto quello che hanno potuto, hanno provato a portare via oggetti e decorazioni e alla fine sono scappati con quello che sono riusciti a mettersi in tasca – ha detto il primo cittadino -. Ho presentato formale denuncia contro ignoti ai carabinieri, riponendo la massima fiducia nello Stato perché si possa venire a capo di questa vicenda e mi possa essere restituito quanto rubato. Oggetti di enorme valore sentimentale, ricordo per me di chi non c’è più. So che chiunque abbia subito un atto come questo può capire cosa provo in questo momento”.

“Voglio però lanciare anche un appello ai responsabili – ha concluso – so per certo che non ricaverete nulla dalla vendita, restituitemi in forma anonima tutto e, soprattutto, ve lo dico da sorella, cambiate strada. Cambiate vita. Scegliete per voi stessi un futuro diverso da quello che al momento state praticando”. I militari dell’Arma, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.