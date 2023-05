Faida sull’asse Favara-Liegi: chieste sei condanne

I magistrati della Procura generale Rita Fulantelli e Maria Teresa Maligno, al termine della requisitoria, hanno chiesto riduzioni di pena per tre dei sei imputati rispetto alla sentenza di primo grado. Si tratta del processo scaturito dall’inchiesta “Mosaico”, eseguita dalla Squadra Mobile di Agrigento, che ha fatto luce su una lunga scia di sangue che dal 2016 al 2018 è stata caratterizzata da cinque omicidi consumati, e altrettanti tentati (commessi tra Liegi e Favara tra il 2016, ed il 2018), e altri due tentati omicidi mai denunciati.

Sul banco degli imputati siedono: Antonio e Calogero Bellavia, 51 e 33 anni di Favara (condannati all’ergastolo); Calogero Ferraro, ritenuto uno dei membri del clan Bellavia (condannato a 14 anni di reclusione); Carmelo Nicotra, scampato miracolosamente ad un agguato nel maggio 2017 (condannato a 5 anni e 4 mesi); Gerlando Russotto (condannato a 6 anni); Salvatore Vitello, accusato di ricettazione e incendio (condannato a 2 anni e 4 mesi).

I magistrati della Procura generale, adesso, chiedono la riduzione della pena a 14 anni per Antonio Bellavia. Proposto, inoltre, uno sconto per Russotto, da 6 a 5 anni per effetto dell’assoluzione da un capo di accusa di spaccio, e per Vitello, un anno, proposta l’assoluzione per ricettazione. Per gli altri tre imputati è stata chiesta la conferma della condanna. Il processo di appello prosegue adesso con le arringhe dei difensori.