Raid vandalico nel “cuore” di Parco Messana, polmone verde e punto di ritrovo del comune di Racalmuto. Ignoti hanno danneggiato la fontana in marmo, mandato in frantumi i segnapassi a led e divelto i cestini dei rifiuti. L’episodio è stato formalmente denunciato ai Carabinieri della stazione locale da un responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità dei danni subito dopo la scoperta del raid.

Secondo quanto ricostruito finora, i danneggiamenti sarebbero stati compiuti da ignoti durante le ore notturne, agendo indisturbati e accanendosi contro diversi elementi dell’arredo urbano. L’amministrazione comunale ha già provveduto a quantificare i danni: una prima stima parla di circa 2.000 euro. Una somma tutt’altro che simbolica per le casse dell’ente, soprattutto perché non coperti da polizza assicurativa per questo genere di atti vandalici.

La spesa per il ripristino e la riparazione graverà quindi interamente sulla collettività. Sull’episodio sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per cercare di risalire all’identità dei responsabili del danneggiamento. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza attive nella zona o lungo le vie adiacenti al parco, che potrebbero aver ripreso i responsabili.

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