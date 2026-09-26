Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato ieri sera all’incrocio tra via Modigliani e via Orti San Salvatore, a Sciacca. A scontrarsi una Suzuki e una Vespa.

Accorsi i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto anche carabinieri e polizia, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. La dinamica dello scontro è infatti ancora in fase di accertamento.

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