Il Comune di Agrigento aumenta di 45.273,81 euro gli stanziamenti del bilancio 2026 destinati agli incarichi dei professionisti esterni impegnati nelle attività legate al PNRR.

La variazione, approvata dalla Giunta comunale, riguarda risorse trasferite dallo Stato attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale.

La necessità di modificare il bilancio nasce dal fatto che gli stanziamenti previsti per il 2026 non erano sufficienti a coprire i compensi dei professionisti fino alla scadenza dei rispettivi contratti. L’operazione consente quindi di utilizzare le somme ancora disponibili e garantire la prosecuzione degli incarichi.

Il Comune aveva avviato dal 2023 una serie di selezioni per figure specializzate nel monitoraggio e controllo del PNRR, nelle opere pubbliche, nel settore ambientale e nella gestione, rendicontazione e controllo.

Tra i professionisti incaricati figurano gli ingegneri Erica Matina, Ketty Mula, Epifanio Maria Bellini, Martina Carlino e Giovanni Vinti, oltre al professionista Antonio Sutti, incaricato nel 2025.

La variazione riguarda complessivamente 45.273,81 euro in entrata e altrettanti in uscita, portando lo stanziamento complessivo collegato a questi contributi a 144.102,22 euro.

La Giunta ha approvato il provvedimento all’unanimità e lo ha dichiarato immediatamente esecutivo.

La variazione dovrà adesso essere ratificata dal Consiglio comunale.

Paolo Picone

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