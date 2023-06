Vandali devastano la villetta comunale: aperta inchiesta

Devastate quattro panchine in cemento e danneggiati alcuni giochi collettivi per l’infanzia all’interno della villetta comunale di via Maresciallo Ciccarelli a Castrofilippo. Sono stati alcuni cittadini della zona a trovarsi di fronte ai “resti” lasciati sul posto dai vandali che hanno devastato la zona destinata perlopiù ai piccoli. Dopo la scoperta del raid vandalico il sindaco di Castrofilippo Gioacchino Baio ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per il reato di danneggiamento aggravato, ai carabinieri della Stazione cittadina. I militari dell’Arma stanno, adesso, cercando di capire chi possa aver creato quei danni.