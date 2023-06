I due pensionati morti nell’auto a fuoco: indagato automobilista

La Procura di Agrigento, con il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e il sostituto procuratore Gloria Andreoli titolare del fascicolo, ha iscritto nel registro degli indagati il quarantaduenne di Racalmuto che era alla guida dell’Audi A3 che ha tamponato la Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara e la compagna Calogera Stella di 70 anni, di Santa Caterina di Villarmosa. L’ipotesi di reato contestata è duplice omicidio stradale.

L’utilitaria si è ribaltata più volte e poi si è incendiata, per la coppia di anziani non c’è stato nulla da fare. I due sono morti carbonizzati. Il racalmutese è rimasto invece illeso. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno sequestrato entrambe le vetture e sono in corso degli accertamenti tecnici. Le salme dei due anziani si trovano invece nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.