Entrano in casa di un bracciante agricolo e lo pestano

Sono riusciti ad entrare all’interno della casa di un ventiquattrenne bracciante agricolo gambiano, domiciliato a Palma di Montechiaro, e lo hanno aggredito e pestato selvaggiamente. Il giovane ha riportato delle ferite sparse in varie parti del corpo. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, accorsi unitamente ai carabinieri della locale Stazione. Il 24enne ha rifiutato le cure mediche e non ha voluto saperne di formalizzare denuncia. Gli aggressori sono stati comunque individuati e identificati. Sono due connazionali della vittima di 23 e 24 anni. Il pestaggio, a quanto pare, sarebbe stato portato a termine perché uno degli aggressori avrebbe dovuto avere dei soldi, non è ben chiaro quanto, dal bracciante agricolo. Un prestito non restituito.