Vandali danneggiano una decina di auto in centro città

Ignoti vandali, verosimilmente, ubriachi hanno danneggiato una decina di autovetture posteggiate lungo via Gioeni, dal palazzo Standa, fino al parcheggio. Per la maggior parte, i responsabili hanno divelto gli specchietti retrovisori. Su una delle macchine, in particolare, si sono però accaniti a pedate, e hanno provocato delle ammaccature sulla carrozzeria, e sfondato il paraurti. Le vetture sono tutte di proprietà di residenti della zona, impiegati, liberi professionisti, pensionati e anche un avvocato.

E’ successo durante le ore notturne tra sabato e domenica. Quasi sicuramente ad entrare in azione giovani provenienti dai luoghi della movida. La scoperta è stata fatta ieri mattina. I proprietari dei mezzi presi di mira, fra amarezza e rabbia, hanno allertato le forze dell’ordine. E adesso spetterà proprio agli investigatori provare ad identificare i componenti della banda di teppisti. Nella zona però, anche se a distanza, ci sono delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche che private.