Uno studente agrigentino di 19 anni è stato denunciato, dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza. Ieri notte il giovane è incappato in un posto di controllo in piazza Marconi. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato, appunto, ubriaco ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. Quale sanzione accessoria gli è stata ritirata la patente di guida.