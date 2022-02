SEMandFOOD e AgrigentoOggi insieme per raccontarvi le “Buone Notizie”

New entry nella squadra di AgrigentoOggi.

Alessandro Seminerio, giovane Food Teller agrigentino, founder della seguitissima pagina Instagram e Facebook “SEMandFOOD – Agrigento“, entra a far parte della nostra famiglia.

A lui, attraverso la rubrica “Buone Notizie“, il compito di raccontare e farvi conoscere, le eccellenze culinarie e le realtà più curiose del panorama gastronomico locale.

Da qualche anno ormai, l’Influencer agrigentino, grazie anche ad un seguito di quasi 12.000 utenti, ha raccontato e descritto centinaia di piatti in giro per la provincia di Agrigento, organizzando, per altro con grande successo, un social contest – i beSt – all’interno del quale i followers stessi avevano la possibilità di votare e incoronare i migliori ristoranti del nostro territorio in 8 diverse categorie.

Una kermesse che ha portato grande visibilità ai vincitori, premiati per l’appunto come

della provincia di Agrigento.

Con l’auspicio di non far alzare troppo la lancetta delle nostre bilance, facciamo un grande “in bocca al lupo” a Sem, per l’inizio di questa gustosa avventura.