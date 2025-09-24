Ignoti vandali hanno danneggiato le strutture in legno realizzate al Parco dell’Addolorata ad Agrigento. Distrutti anche vasi e altri arredi. A denunciarlo l’associazione Icori Project, che da anni cerca di rilanciare lo spazio, definito “Verde ma abbandonato”. “Non è solo un problema politico, ma una questione di educazione, di civiltà, di cultura di un popolo che continua ad autodistruggersi”, afferma l’ex deputato Michele Sodano. L’associazione Icori Project ha già avviato una nuova mobilitazione per rendere il parco nuovamente fruibile nel minor tempo possibile: “Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile”.

