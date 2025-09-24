Ancora una volta il Gala Fortitudo ha regalato emozioni e suggestioni, trasformandosi in un momento di incontro e celebrazione per tutti i partner della Moncada Agrigento. Ad aprire la serata, uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo sopra il Parco Chiaramontano “La Segreta” di Siculiana, cornice incantevole per un evento ormai diventato tradizione.

La famiglia Firetto, come ogni anno, ha ospitato con stile la grande festa che riunisce i principali sponsor della società biancazzurra. Tra questi spicca proprio il Castello Chiaramonte, simbolo di storia e cultura che si lega a una realtà sportiva proiettata al futuro.

Una serata all’insegna della convivialità, resa indimenticabile da un menù raffinato, un servizio impeccabile, e il gran finale con la torta celebrativa e un ricco buffet di dolci.

Nel suo intervento, il presidente Gabriele Moncada ha voluto rimarcare il valore di questo appuntamento:

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è creare una comunità in cui i partner possano sentirsi protagonisti, parte integrante di un progetto che va oltre il campo da basket. Dare visibilità agli sponsor significa valorizzare chi condivide la nostra visione e ci permette di crescere insieme, dentro e fuori dal parquet.”

Protagonisti della serata anche il nuovo roster, lo staff tecnico, il direttore sportivo Cristian Mayer, la responsabile delle comunicazioni Laura Vento e il coach Devis Cagnardi, che hanno condiviso con tifosi e partner le prime sensazioni di questa nuova avventura. Un Gala che non è solo una festa, ma un vero e proprio manifesto d’amore per la Fortitudo e per chi sceglie di sostenerla, anno dopo anno.