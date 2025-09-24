Felice Cavallaro emoziona Agrigento: “Francesca, fedele a Falcone fino alla fine”

AGRIGENTO – Si è chiusa con un grande successo di pubblico la due giorni di proiezioni del film “Francesca e Giovanni”, tratto dal libro di Felice Cavallaro “Francesca”, al Cinema Concordia. La città ha risposto con entusiasmo, registrando il pienone sia nelle due proiezioni serali, sia nella matinée dedicata agli studenti.

Martedì 23 settembre, infatti, hanno assistito al film anche gli alunni del Liceo Foscolo di Canicattì e del Liceo Politi di Agrigento, confermando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel racconto di pagine decisive della storia del Paese. VIDEO

Commoventi gli interventi in sala di Ester Pantano, protagonista del film nei panni di Francesca Morvillo, e di Felice Cavallaro, autore del libro da cui è tratta la sceneggiatura. L’attrice, già conosciuta per la serie Rai Makari, non ha nascosto la sua emozione nel rivedersi sullo schermo in una parte così intensa, mentre Cavallaro ai nostri microfoni ha ricordato alcuni episodi poco noti della vita della magistrata, come l’inizio della sua carriera al Tribunale di Agrigento.

Il film, diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, racconta l’amore e il coraggio che hanno unito Francesca Morvillo e Giovanni Falcone fino alla strage di Capaci.

FOTO ANGELO PISTRONE

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp