Un diciassettenne, appartenente al gruppo che lo scorso aprile aveva aggredito e ucciso il 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, in un parcheggio di Pavia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in quanto ritenuto gravemente indiziato di concorso morale e materiale nell’omicidio aggravato. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, il 17enne non solo avrebbe preso parte agli scontri, muovendosi a stretta distanza dall’autore materiale, ma lo avrebbe anche schermato con il proprio corpo durante la lite, per poi fuggire insieme a lui dandogli i propri abiti per eludere i controlli delle forze dell’ordine, oltre a vantarsi successivamente dell’accaduto. Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato associato al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano.

Proseguono gli accertamenti e le valutazioni sulle posizioni degli altri soggetti maggiorenni coinvolti nella vicenda.

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