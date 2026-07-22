Meno di due chilometri separano le principali strutture ricettive delle frazioni dall’ingresso di Porta Quinta, ma chi sceglie di raggiungere il Parco archeologico a piedi è costretto a camminare lungo la carreggiata, senza marciapiedi né percorsi protetti.

Turisti costretti ad avventurarsi tra le auto per raggiungere la Valle dei Templi dal Villaggio Peruzzo. Un percorso di meno di due chilometri. Eppure, per chi alloggia nelle strutture ricettive delle frazioni agrigentine non esiste un collegamento pedonale sicuro per arrivare al varco di Porta Quinta.

Un paradosso di cui si è parlato anche durante un recente dibattito elettorale dedicato al tema della sicurezza stradale.

Come mostrano le foto, un gruppo di giovani turisti, ospiti di una struttura ricettiva del Villaggio Peruzzo, si incammina a piedi verso i Templi. Un comportamento assolutamente normale per chi arriva dall’estero: due chilometri non si percorrono in auto per poi mettersi a cercare parcheggio all’ingresso del Parco archeologico della Valle dei Templi. Due chilometri, in qualsiasi città europea, si fanno tranquillamente a piedi.

Il caso del Villaggio Peruzzo è del tutto assimilabile a quello del Villaggio Mosè, dove si concentrano numerose strutture alberghiere, e a quello di Villaseta, dove di recente sono stati investiti centinaia di migliaia di euro, grazie ai fondi PNRR, per realizzare marciapiedi che, però, iniziano e finiscono all’interno dello stesso quartiere, senza essere prolungati fino alla vicina Porta Quinta.

E non è vero che per creare un percorso pedonale servano risorse economiche straordinarie. In tutta Europa, e lo prevede anche il Codice della strada, è possibile ricavare spazi dedicati ai pedoni attraverso il restringimento della carreggiata, delimitandola con cordoli in PVC applicati direttamente sull’asfalto. Lo spazio, in questo caso, c’è. Quello che serve è soprattutto la volontà di farlo.

In una città in cui le amministrazioni, da sempre, sono costrette a rincorrere l’ordinario e le emergenze, si riuscirà finalmente a rispondere alle esigenze di un territorio che vive di turismo e che aspira a diventare davvero una città a misura d’uomo?

Basterebbe immaginare quale svolta potrebbe rappresentare per Villaseta, Villaggio Mosè e Villaggio Peruzzo la realizzazione di un percorso pedonale sicuro fino alla Valle dei Templi. Non significherebbe soltanto decongestionare il traffico e ridurre la pressione sui parcheggi, soprattutto durante i grandi eventi e nei periodi di maggiore afflusso turistico. Vorrebbe dire anche offrire agli ospiti la possibilità di scegliere una struttura ricettiva vicina alla Valle dei Templi, sapendo di poterla raggiungere comodamente e in sicurezza a piedi. Un piccolo intervento, capace però di cambiare il modo di vivere e di promuovere l’intero territorio.

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