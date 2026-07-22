Continua il confronto istituzionale sul caso Maddalusa, mentre il Comune di Agrigento ha già avviato i primi interventi di emergenza attraverso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione civile. Nelle scorse ore sono infatti partiti i primi rifornimenti idrici con autobotti destinati ai cittadini più fragili che ne hanno fatto richiesta.

Sul piano politico, però, prosegue il confronto tra l’Amministrazione comunale e la Regione Siciliana sulle competenze relative alla vicenda.

A intervenire è il movimento Controcorrente, attraverso una nota diffusa da Ismaele La Vardera, al termine dell’audizione che si è svolta questa mattina presso la commissione competente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

«Su iniziativa del gruppo parlamentare Controcorrente – si legge nella nota – il caso Maddalusa è arrivato in commissione all’Ars. Alla presenza del Governo regionale, dei deputati di maggioranza e opposizione e del sindaco di Agrigento, si è fatta finalmente chiarezza e oggi siamo in grado di fare un’operazione verità».

Secondo Controcorrente, il Comune avrebbe già fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per fronteggiare l’emergenza sanitaria, istituendo il Centro Operativo Comunale con il supporto della Protezione civile e facendo partire già dalla mattinata le prime autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico ai cittadini in condizioni di maggiore fragilità.

Il nodo centrale, secondo il gruppo parlamentare, riguarda però le competenze amministrative.

«È emerso – prosegue la nota – che Maddalusa ricade all’interno del Parco Archeologico e che, pertanto, solo ed esclusivamente la Regione Siciliana ha competenza su qualsiasi iniziativa, in attuazione di una legge regionale. È impensabile affermare che il sindaco possa intervenire all’interno di un perimetro sul quale la competenza appartiene alla Regione».

Nel corso della seduta la commissione ha inoltre disposto l’acquisizione della documentazione presentata da Michele Mallia, rappresentante degli abitanti di Maddalusa, riservandosi ulteriori valutazioni.

Proprio questa mattina il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, si è recato a Palermo per partecipare ai lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana dedicati alla vicenda, che continua ad alimentare il dibattito politico e istituzionale mentre i residenti attendono una soluzione definitiva al problema dell’approvvigionamento idrico.

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