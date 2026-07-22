AGRIGENTO – Il caldo continua a mettere sotto pressione la rete elettrica. Sebbene le temperature abbiano fatto registrare qualche grado in meno rispetto ai picchi dei giorni scorsi, la giornata è stata segnata da numerosi blackout in diverse zone della città.

Le maggiori criticità si registrano a San Leone, Villaggio Peruzzo, Cannatello e Villaggio Mosè, dove fin dalle prime ore della mattina i residenti segnalano continue interruzioni dell’energia elettrica. In molti casi la corrente va e viene a intervalli, provocando disagi nelle abitazioni, nelle attività commerciali e nelle strutture ricettive.

I continui sbalzi di tensione stanno creando preoccupazione tra i cittadini, non solo per il disagio dovuto alla mancanza di elettricità in piena estate, ma anche per il rischio di danni agli elettrodomestici e agli impianti elettrici.

L’ondata di calore degli ultimi giorni ha determinato un forte incremento dei consumi energetici, soprattutto per l’utilizzo massiccio dei condizionatori, mettendo a dura prova la rete di distribuzione. I residenti chiedono interventi tempestivi per ripristinare un servizio stabile, mentre continuano a susseguirsi le segnalazioni dai quartieri maggiormente colpiti.

Resta alta l’attenzione sull’evoluzione della situazione, con l’auspicio che i disagi possano rientrare nelle prossime ore.

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