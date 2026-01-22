Scoprire la testa della spaventosa Medusa che pietrificava chiunque la guardasse; o seguire le orme di un’archeologa pasticciona… Raccontare la storia di Akràgas anche ai più piccoli, attraverso laboratori creativi coinvolgenti che uniscono il gioco e la scoperta dell’archeologia: la formula è sempre stata molto apprezzata e quindi ecco due domeniche (la prossima, 25 gennaio, poi l’1 febbraio in cui cade anche la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei luoghi della cultura), piene zeppe di attività, tra la Valle dei Templi e il Museo archeologico Pietro Griffo.

GORGON-MAKER! – La testa di Medusa sui templi di Akràgas. Domenica 25 gennaio, alle 16 – Museo archeologico Pietro Griffo

Alcuni reperti custoditi al Museo Griffo raccontano che anche ad Akràgas la Gorgone proteggeva templi ed edifici sacri. Partendo proprio da una testa di Medusa che adornava il frontone di un tempietto della colonia greca, i piccoli partecipanti (tra 6 e 12 anni) guidati dagli archeologi di CoopCulture, si muoveranno tra le teche del museo e l’aula didattica, impareranno a riconoscere le immagini di Medusa, a comprenderne il significato simbolico e a scoprire come gli studiosi ricostruiscono le figure sui reperti. Alla fine ciascun bambino decorerà un gorgoneion (antico amuleto) dando forma e colore alla sua Medusa.

ROMPINA AGGIUSTA TUTTO! – un’archeologa pasticciona tra i reperti. Domenica 1 febbraio, alle 16 – Museo archeologico Pietro Griffo

La piccola archeologa Rompina de’ Cocci ha combinato un bel pasticcio tra le vetrine del museo: vasi ricomposti male, figure confuse, reperti sottosopra. Toccherà ai bambini rimettere ordine, aiutando gli archeologi di CoopCulture a capire come funziona la musealizzazione e il restauro dei reperti antichi. Il laboratorio è diviso in tre momenti: racconto in aula didattica, osservazione guidata tra le teche e una vera e propria simulazione di restauro, tra cocci, colla e colori. Alla fine ciascun bambino tornerà a casa con il suo vasetto, dopo aver inventato un breve racconto prendendo spunto dalle avventure di Rompina.

Per chi invece vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, da domani a (venerdì 23 gennaio) a domenica, poi anche nel prossimo weekend, sempre alle 10.30 e alle 11.45 ecco i classici percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15 invece con gli archeologi si torna all’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita.

È una tappa da non perdere anche la mostra “Insulae Aqua” alle ex Fabbriche Chiaramontane, da cui può partire un percorso nel cuore del centro storico di Agrigento: le foto di Gianni Berengo Gardin, in dialogo con Filippo Romano, la mostra è aperta tutti i giorni tranne il lunedì.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp