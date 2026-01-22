Gomorra – Le Origini, l’episodio della scelta: lealtà o sacrificio?

NAPOLI, 1977. Un invito che diventa trappola, un’amicizia messa alla prova, una scelta che fa male. Il quarto episodio di Gomorra – Le Origini, da venerdì 23 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, porta i protagonisti al bivio più difficile: restare fedeli o sacrificare tutto.

Diretto da Marco D’Amore – regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore – l’episodio accelera il racconto delle origini della saga crime Sky Original, affondando lo sguardo nella Napoli che cambia, tra contrabbando di sigarette e l’ombra dell’eroina che sta per arrivare.

Angelo riceve da ’O Sant un invito a una festa che non può rifiutare, anche quando capisce che dietro c’è una trappola. Pietro, inquieto, lo segue di nascosto: è il gesto di chi prova a proteggere l’amico, ma anche il segno di una perdita d’innocenza ormai inevitabile. Imma, intanto, è costretta a compiere una scelta dolorosa per salvare Annalisa, mentre dal carcere ’O Paisano affida alla sorella Anna il compito di diffondere il suo messaggio in tutta Napoli, come un’eco destinata a non fermarsi.

Gomorra – Le Origini racconta proprio questo: il momento in cui il giovane Pietro Savastano smette di essere spettatore e comincia a diventare ciò che sarà. Interpretato da Luca Lubrano, Pietro è trascinato da sogni troppo grandi e da un amore feroce per Imma, sullo sfondo di una città povera e in trasformazione, dove il crimine sta cambiando pelle.

La serie è creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli con Roberto Saviano, ed è prodotta da Sky Studios e Cattleya (ITV Studios), con distribuzione internazionale Beta Film. Nel cast, tra gli altri, Francesco Pellegrino (Angelo ’A Sirena), Flavio Furno (’O Paisano), Tullia Venezia (Imma), Renato Russo (’O Sant), Fabiola Balestriere (Annalisa) e Veronica D’Elia (Anna).

Il quarto episodio segna un punto di non ritorno. Qui la domanda non è più se scegliere, ma quanto si è disposti a perdere. E la risposta, come sempre a Napoli, ha il sapore amaro della necessità.

Da venerdì 23 gennaio, quarto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

