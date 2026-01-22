Un 67enni è stato trovato morto nella sua abitazione di via IV Novembre, a Favara, dove viveva da solo. Quando i soccorritori sono riusciti ad aprire la porta, per lui non c’era più niente da fare. Trovato senza vita nel suo letto.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Favara per gli accertamenti di rito e il medico legale, che ha accertato come il decesso sia avvenuto per cause naturali, quasi sicuramente, dopo un improvviso malore.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp