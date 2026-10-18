Valle dei Templi, immagini per la seconda maglia senza autorizzazione: diffida al Cianciana Calcio

La società ha scelto i templi dorici per presentare la seconda maglia. Il Parco archeologico richiama le norme sull’utilizzo dei beni culturali e si riserva di recuperare gli eventuali compensi dovuti.

AGRIGENTO – I templi dorici della Valle dei Templi come scenario per promuovere la seconda maglia della squadra, ma senza la preventiva autorizzazione del Parco archeologico. È la vicenda che coinvolge l’Asd Cianciana Calcio, destinataria di una formale diffida per l’utilizzo delle immagini del sito archeologico nell’ambito di un’iniziativa promozionale.

A intervenire è il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, l’architetto Roberto Sciarratta, che richiama le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di utilizzo e riproduzione dei beni culturali.

In particolare, l’articolo 107 disciplina la possibilità di concedere l’uso e la riproduzione dei beni culturali, mentre l’articolo 108 regola i canoni e i corrispettivi connessi a tali utilizzi. Disposizioni che assumono rilievo quando l’immagine di un luogo sottoposto a tutela viene impiegata per finalità promozionali.

La diffida rappresenta il primo intervento formale nell’ambito della vicenda. Il Parco si riserva inoltre di attivare le procedure necessarie per il recupero degli eventuali compensi dovuti, senza escludere ulteriori iniziative nelle sedi competenti.

Il caso riporta l’attenzione sulle regole che disciplinano l’utilizzo dell’immagine dei beni culturali, anche quando si tratta di iniziative legate allo sport e alla promozione delle realtà locali. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso queste forme di comunicazione, che devono tuttavia rispettare le procedure previste per i siti sottoposti a tutela.

La Valle dei Templi, patrimonio archeologico di eccezionale valore, non è soltanto uno scenario suggestivo, ma un luogo tutelato la cui immagine e il cui utilizzo sono soggetti a specifiche disposizioni normative.





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