Concordia Handball Agrigento, esordio da applausi al PalaEgoGreen

AGRIGENTO – Un esordio che lascia subito il segno. La Concordia Handball Agrigento debutta nel campionato di Serie B con un pareggio combattuto fino all’ultimo secondo, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Al PalaEgoGreen, davanti al pubblico agrigentino, la formazione del presidente Paolo Vella e allenata da Giuseppe Sciascia ha mostrato carattere e personalità nella prima gara ufficiale della storia della società.

Una partita giocata punto a punto, nella quale i padroni di casa hanno dovuto sudare fino all’ultimo minuto, riuscendo nel corso della sfida anche a portarsi avanti di tre reti. Il risultato finale premia comunque la prestazione di un gruppo appena nato, che sta ancora lavorando per trovare automatismi e affiatamento.

La Concordia ha messo in campo determinazione, sacrificio e voglia di competere, rispondendo colpo su colpo agli avversari e regalando emozioni al pubblico presente sugli spalti.

Per la nuova realtà della pallamano agrigentina è dunque un primo passo incoraggiante. Un punto conquistato all’esordio, ma soprattutto la sensazione che ci siano basi interessanti sulle quali lavorare nel corso della stagione.

«È soltanto l’inizio di un percorso che vogliamo vivere e costruire insieme, partita dopo partita», è il messaggio della società, che ha ringraziato giocatori, staff e pubblico per il sostegno ricevuto al PalaEgoGreen.

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