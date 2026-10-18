Akragas, brusco stop a Marineo: il San Giorgio Piana vince 2-0. Ora all’Esseneto arriva la capolista Marsala

Seconda sconfitta stagionale in sei giornate per i biancazzurri. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Cipriano e Inzerillo decidono la sfida. Domenica prossima big match all’Esseneto contro il Marsala, primo con tre punti di vantaggio sull’Akragas.

Brutta battuta d’arresto per l’Akragas SLP, che al “Biagio Conte” di Marineo cade 2-0 contro il San Giorgio Piana e incassa la seconda sconfitta nelle prime sei giornate del campionato di Eccellenza.

Una trasferta che alla vigilia si annunciava piena di insidie e che si è rivelata tale. I biancazzurri riescono a chiudere il primo tempo sullo 0-0, ma nella ripresa la partita cambia volto. Al 15’ Cipriano porta in vantaggio i padroni di casa, costringendo la formazione di Fabrizio Cammarata a inseguire.

L’Akragas non riesce a trovare la rete che potrebbe riaprire la gara e, nel recupero, arriva anche il definitivo 2-0 firmato da Inzerillo al 46’. Per il San Giorgio Piana è la seconda vittoria consecutiva, dopo il primo successo stagionale ottenuto nella giornata precedente.

Per i biancazzurri è invece il secondo stop lontano dall’Esseneto, dopo quello rimediato a Castellammare. Un dato che evidenzia le difficoltà incontrate finora in trasferta, nonostante il successo conquistato sul campo della Parmonval.

La sconfitta pesa anche sulla classifica. L’Akragas resta a 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, e viene raggiunta dal Castellammare. Davanti ci sono Montelepre a quota 13 e Marsala a 15.

Ed è proprio il Marsala il prossimo avversario. Domenica all’Esseneto arriverà la capolista per una sfida che assume già un peso importante. L’Akragas avrà immediatamente l’occasione per reagire e accorciare le distanze dalla vetta: dopo il passo falso di Marineo, servirà la migliore versione dei biancazzurri per fermare una squadra che ha conquistato 15 punti nelle prime sei giornate.

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