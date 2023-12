“Finalmente inaugurato il nuovo collegamento diretto tra Agrigento e l’ Aeroporto di Palermo, promessa mantenuta dalla Lega e dalla squadra di governo”. Così in una nota, il Capogruppo della Lega del comune di Agrigento Valentina Cirino. “Quattro nuovi collegamenti diretti- continua- per una maggiore interconnessione dei territori che soddisferà esigenze di lavoro, di studio e di turismo, soprattutto in vista del 2025 con Agrigento Capitale della Cultura. Esprimo grande soddisfazione per l’ impegno assunto dal nostro Ministro Matteo Salvini, oggi intervenuto, affermando che la Sicilia sarà protagonista di un piano multimiliardario che garantirà la presenza di treni ad alta capacità e non solo, 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e Calabria”.

“La Sicilia ha atteso risposte sul fronte infrastrutture e trasporti ed oggi, grazie al nostro MIT e l’ impegno del nostro deputato Europarlamentare Annalisa Tardino che parte da Agrigento, si danno risposte concrete ai nostri cittadini”.