La Commissione per i premi speciali “Natale 2023”, presieduta da Enzo Alessi (nella foto), della biblioteca comunale di Raffadali ha assegnato riconoscimenti a personalità del territorio che si sono particolarmente distinte in questo 2023. Riconoscimento a Nino Savarino, primario di Oncologia dell’ ospedale di Agrigento; Anna Maria Putortì, Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento; Chiara Sciarabba, Vice Questore; al Commissariato di P.S. di Porto Empedocle; alla giornalista Margherita Trupiano; Nellina Librici, dirigente scolastico dell’Istituto Amato Vetrano di Sciacca; a Luigi Costanza, Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento. La cerimonia di premiazione è in programma il prossimo 17 dicembre, a partire dalle 17, nell’Auditorium della Biblioteca Comunale di Raffadali.