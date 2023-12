Sembra nulla di grave per l’americano Polakovich, i tifosi biancazzurri posso tirare un sospiro di sollievo. Domenica scorsa, durante la gara che la Fortitudo Agrigento ha disputato al Pala Asti, Polakovich è stato costretto ad uscire già al secondo quarto a causa di un infortunio all’anca.

L’americano è stato portato in ospedale per degli esami che hanno dato esito negativo ma ad Agrigento proseguirà con altri accertamenti per una maggiore sicurezza. In settimana si valuteranno le sue condizioni. I biancazzurri nel prossimo turno, domenica 17, tornano al PalaMoncada, ospitano Casale Monferrato in una sfida cruciale per la lotta salvezza. L’obiettivo rimane quello di evitare i playout.