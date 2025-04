Il gruppo folk di Agrigento, il Val d’Akragas, conquista la comunità italo americana. Un primo momento di spettacolo si è svolto presso il Cardella center in Queenz con un ricordo dedicato a Nino Bellomo, scomparso qualche giorno addietro. La compagnia siciliana ha, successivamente, incontrato il Console Generale Fabrizio Di Michele nella sua residenza a Park Avenue a due passi dalla V strada per offrire un frammento di spettacolo e confrontarsi sulle diverse tematiche migratorie dell’ultimo secolo.

Altro importante appuntamento si è svolto presso la Columbus Citizen Foundation che organizza la parata del Columbus Day e li’ la compagnia ha realizzato lo spettacolo “dal Kaos di Girgenti a New York con i viaggi di Luigi Pirandello“. È stata davvero incisiva l’opportunità per i ragazzi poter comprendere il significato del Turismo delle radici incontrando alcuni importanti imprenditori e rappresentanti di associazioni italo americane arrivati all’inizio del secolo.

La domenica delle Palme è stata caratterizzata dalla partecipazione del gruppo alla Santa Messa presso la cattedrale di San Patrick in presenza del nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America e presso le nazioni unite. Poi l’incontro con la robusta comunità di giovani professionisti e imprenditori italiani di ultima generazione che testimoniano il Made in Italy con le loro imprese ed aziende finanziarie.

Una nuova classe dirigente che occupa spazi importanti nella società americana. Una bellissima esperienza culturale che rilancia il progetto sulle radici voluto dal Ministero degli affari esteri diffuso tra la comunità italiana nel mondo. Numerosi i momenti di svago e tempo libero per i ragazzi in giro per la Grande Mela e visitando musei e luoghi straordinari della città di New York.

